Показал средний палец. Кислица ярко продемонстрировал свое отношение к циничной лжи Небензи о ракетных обстрелах Украины 24 ноября, 12:11 Сергей Кислица показывает средний палец, реагируя на ложь Небензи (Фото:Сергей Кислица via Twitter)

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица подверг резкой критике циничные заявления представителя РФ в Совбезе ООН Василия Небензи об обстрелах критических объектов украинской инфраструктуры.

В Twitter украинский дипломат опубликовал свое фото, на котором показывает средний палец, стоя в футболке с надписью Fuck you Putin.



«Слушать посланника п*тлера в Совбезе ООН, как сегодня, — одна из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечно, сегодняшнее террористическое нападение п*тлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет „плач и скрежет зубов“, но не будет покаяния», — подчеркнул Кислица в подписи к фото.

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Выступая на Совбезе ООН, Небензя соврал, что целями российских ударов по Украине были объекты энергетической и другой инфраструктуры, которые «используются для военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западного, обеспечения логистики и связи украинских вооруженных формирований».

По словам одиозного дипломата, одной из целей РФ является «подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России».

Также он назвал новый массированный обстрел Украины ответом на «накачку западным оружием».

23 ноября РФ снова произвела массированный ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры Украины. Электро- и водоснабжение было приостановлено почти по всей стране.

Украинская ПВО сбила 51 из 70 российских ракет.