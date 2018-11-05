Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре - посол

Посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию уже в ноябре.
По словам дипломата, Москва попросила, чтобы визит северокорейского лидера состоялся до конца текущего года, сообщает Yonhap.
Окончательное решение о деталях поездки Ким Чен Ына еще не принято, сейчас северокорейское руководство оценивает время и место его визита, а также план переговоров, добавил посол.
После приезда лидера КНДР планируется ответный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею.
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