Куда и как члены северокорейской династии Кимов выезжали из страны

Ким Чен Ира встречают в России во время его последнего зарубежного визита в августе 2011 года

25-27 марта лидер КНДР Ким Чен Ын совершил первый официальный визит за семь лет правления страной - он съездил в Китай на личном бронированном поезде. Обе стороны сообщили об этом визите лишь 28 марта.

Во время визита Ким Чен Ын провел переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, темой которых была денуклеаризация, которую во время недавней встречи с представителями Южной Кореи пообещал осуществить северокорейский лидер.

НВ рассказывает, в какие страны совершали визиты представители династии Кимов и как были организованы эти поездки.

Поездка Ким Ир Сена в Восточную Европу и СССР

В 1956 году Ким Ир Сен во главе делегации Северной Кореи совершил большую поездку в страны Восточной Европы и СССР. Во время этой поездки он встретился в Москве с Никитой Хрущевым и другими советскими партийными руководителями и попросил списать задолженность по поставкам военного времени, отсрочить погашение других кредитов и поставить в Северную Корею большое количество товаров и техники. В СССР решили "оказать помощь" Ким Ир Сену "без каких-либо условий".

Ким Чен Ир (слева) и Ким Ир Сен (справа) в Свердловске в 1956 году

При этом Ким Ир Сену посоветовали отказаться от культа личности в КНДР и развивать партийную демократию, и он с этим согласился, однако вскоре полностью подавил оппозицию в Северной Корее.

В июле 1956 года Ким Ир Сен побывал и в Свердловске - он прилетел туда на самолете вместе с 15-летним Ким Чен Иром.

Поездки Ким Ир Сена в Югославию

В 1975 году Ким Ир Сен побывал в Югославии и встретился с ее президентом Иосипом Броз Тито.

В 1980 году глава Северной Кореи приехал в Югославию еще раз - на похороны Тито, в которых принимал участие также Леонид Брежнев.

Визит в СССР в 1984 году

В 1984 году Ким Ир Сен приехал в СССР еще раз. Он встретился с советским генсеком Константином Черненко, с которым обсуждал северокорейскую армию.

В этот раз Ким Ир Сен ехал на бронепоезде и снова побывал в Свердловске, где встретился с Борисом Ельциным - на тот момент секретарем свердловского областного комитета партии.

Визит в Москву и встреча с Горбачевым

В октябре 1986 года Ким Ир Сен прилетел в Москву и встретился с Михаилом Горбачевым.

Встреча Ким Чен Ира с Путиным в 2001 году

В августе 2001 года в Москву приехал наследник Ким Ир Сена - Ким Чен Ир. Там он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Ким Чен Ир и Владимир Путин в 2001 году / Фото: kremlin.ru

На встречу с Путиным Ким Ир Сен ехал на бронепоезде, преодолев всю Транссибирскую магистраль. Дорога заняла больше недели. На железнодорожных станциях в России, через которые проезжал северокорейский VIP-бронепоезд, российские спецслужбы "убирали" с платформ всех людей, сообщали СМИ.

Во время этой поездки Ким Чен Ир проезжал, в частности, Новосибирск, останавливаясь на вокзале Новосибирск-Главный. Его отец, Ким Ир Сен тоже проезжал Новосибирск во время визита в 1984 году. В 2015 году проезд северокорейских лидеров через этот город решили увековечить, торжественно открыв в честь них мемориальные доски на местном вокзале.

Встреча Ким Чен Ира и Путина во Владивостоке в 2002 году

В 2002 году Ким Чен Ир снова приехал в Россию и встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке.

Владимир Путин и Ким Чен Ир в 2002 году во Владивостоке / Фото: kremlin.ru

В Кремле тогда сообщили, что темой обсуждения стала, в частности, перспектива соединения Транскорейской и Транссибирской железных дорог.

Встречи Ким Чен Ира с Ху Цзиньтао

В январе 2006 года Ким Чен Ир на восемь дней приехал на бронепоезде в Китай и встретился там с Ху Цзиньтао.

Он также побывал на нескольких местных предприятиях и в научно-исследовательских институтах.

Встреча президента Китая Ху Цзиньтао и Ким Чен Ира в Пекине в 2010 году / Фото: EPA

Ким Чен Ир приезжал в Китай также в 2010 году и привозил на одну из встреч своего преемника - Ким Чен Ына. В мае 2011 года он прибыл в Пекин на поезде и провел переговоры с Ху Цзиньтао в третий раз за год. Поводом стало 50-летие с момента подписания Договора о дружбе между Китаем и КНДР.

Встреча Ким Чен Ира с Медведевым в Бурятии

Последний зарубежный визит Ким Чен Ир осуществил в августе 2011 года. Он приехал на бронепоезде в Улан-Уде и встретился с Дмитрием Медведевым, который на тот момент был президентом России.

Ким Чен Ир и Дмитрий Медведев в Улан-Уде в августе 2011 года / Фото: EPA

Во время визита окна зданий, расположенных рядом с вокзалом в Улан-Удэ, заложили бумагой, а на привокзальную площадь запретили въезжать автомобилям.

НВ