Келлог заявил, что США контактируют с Лукашенко для «обеспечения каналов коммуникации» с Путиным

Александр Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, представителем президента США Дональда Трампа, Минск, 11 сентября 2025 года (Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что восстановление отношений с Беларусью связаны прежде всего с «обеспечением каналов коммуникации» с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.

Келлог объяснил, что США сосредоточились на белорусском диктаторе Александре Лукашенко, потому что тот «много общается с Путиным».

«Мы не знаем, о чем именно они разговаривают, но знаем, что он с ним общается. Мы установили отношения, чтобы обеспечить открытость каналов коммуникации, чтобы быть уверенными, что все наши сообщения передаются Путину. Вот почему мы это сделали; изначально мы не собирались освобождать политических заключенных», — рассказал спецпредставитель США.

Келлог отметил, что общая цель заключалась не в освобождении политических заключенных, а в поиске урегулирования войны России против Украины.

По его словам, США не являются «наивными» относительно правления Лукашенко и знают, что «если он освободит одного заключенного, то, вероятно, арестует еще двух».

Спецпредставитель США также отметил, что санкции с белорусской государственной авиакомпании Белавиа сняли для того, чтобы она отремонтировала свои самолеты, поскольку «желательно, чтобы их самолеты не падали с неба».

Келлог добавил, что Вашингтон запретил Беларуси использовать самолеты для «преступных целей» и перевозки мигрантов в Европу.

25 сентября Лукашенко анонсировал встречу с Путиным, во время которой планирует обсудить ряд совместных вопросов и «передать информацию от США».

11 сентября белорусский диктатор встретился с заместителем спецпредставителя США по вопросам Украины и Беларуси Джоном Коулом. После этого Коул заявил, что США снимают санкции с белорусской авиакомпании Белавиа.

На Белавиа наложили санкции после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair 2021 года с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

В тот же день Лукашенко помиловал 52 политзаключенных, среди которых 14 иностранцев, которых держали в тюрьмах «за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершение других преступных деяний на территории страны».