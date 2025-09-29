Лукашенко, Китай и механизмы воспитания

А тем временем КНР продолжает воспитание Лукашенко по калийке. Судите сами

Первый квартал (это ещё момент, когда было крайне тёплое отношение) 2025 года было продано 880 тысяч тонн на сумму $239,5 млн (2024 год — 758 тысяч тонн на $237,5 млн).

Второй квартал (тут уже результат невыполнения ряда обещаний) — 491 тыс. тонн на сумму $136,7 млн (для сравнения 2-й квартал 2024-го: 786 тыс. тонн на $242,6 млн).

Реклама

Июль-август 2025-го: 105,88 тысяч тонн на $35,5 млн. (2024 357 тысяч тонн на $104,2 млн).

То есть суммарно имеем падение экспорта в КНР в объёмах:

— 2 квартал 2025-го ко второму кварталу 2024-го на 60% (по деньгам в два раза),

— июль-август 2025 к июлю-августу 2024 — в три раза по сравнению с 2024-м (по деньгам в три раза).

Суммарно Беларусь «недополучила» на экспорте в КНР (если за базу брать 2024 год, который, кстати, тоже не был не лучшим) $172,6 млн.

Пекин публично не ругается. Он проводит показательную порку

Причина — невыполнение ряда обещаний официального Минска. Что сказалось на объёмах торговли. Ну и «русские братья» немного «помогли» с логистикой к портам и напрямую.

Может ли это быть исправлено? Да. Но контракты подписываются на три и более месяцев вперёд. Таким образом, если считать от момента улучшения отношений (июнь), то первые положительные сигналы могут появиться в статистике за сентябрь либо октябрь.

Это если не будет воспитания за неспособность решить вопрос нормализации отношений с Польшей. Одним словом, если Лукашенко не вылазит из кризиса с поляками, то для беларуской калийки на китайском рынке конец 2025-го и начало 2026-го будут крайне печальными.

И это при том, что КНР увеличивает общие объёмы закупок удобрений. И это при том, что 2023 год был годом, когда Пекин резко увеличил долю беларуских удобрений на своём (растущем!) рынке. Тогда, кстати, она превышала российскую и по объёмам и по цене за 1 тонну.

Но мы имеем процесс воспитания. Который начался благодаря упорству и решению «обхитрить» китайскую сторону (вспомним, например, махинации с курятиной). Пекин публично не ругается. Он проводит показательную порку. Чему мы и являемся свидетелями.

Оригинал

Опубликовано с разрешения автора