«Новая конфигурация прекращения огня». Загородний объяснил цель визита Келлога в Украину

Политический эксперт Тарас Загородний рассказал в эфире Radio NV , зачем спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог 14 июля посетит Киев и, возможно, будет находиться в Украине целую неделю.

По словам Загороднего, в любом случае это хорошая новость, хотя не факт, что его визит продлится неделю.

«Если внимательно посмотреть, то аппаратный вес Кэллога в американской власти растет. Во-первых, он чаще появляется. Если все обратили внимание, США куда-то потеряли [другого спецпредставителя Стива] Уиткоффа, на встрече с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым его уже не было, хотя раньше он присутствовал на встречах с россиянами. Это говорит, что все же не удачной [была стратегия Уиткоффа]», — рассказал Загородний.