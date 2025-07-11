Келлог анонсировал свою поездку в Киев: планирует пробыть в столице целую неделю

В пятницу, 11 июля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что посетит Киев в понедельник, 14 июля и пробудет там целую неделю.

Об этом он сказал в разговоре с журналисткой Новини.LIVE в кулуарах Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.

Накануне Келлог заявлял, что международные союзники должны помочь Украине с восстановлением, разработав для нее свой План Маршалла.

Реклама

Он отметил, что сейчас ситуация очень сложная, поэтому необходимо достичь прекращения огня, которое может привести к завершению войны РФ против Украины.

В прошлый раз Келлог посещал Киев 19 февраля.

9 июля Зеленский встретился с Келлогом в Риме. Спецпредставитель президента США входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в столице Италии 10−11 июля.

Президент Украины сообщил, что во время встречи с Келлогом обсудил поставки оружия и усиление ПВО. По словам Зеленского, они также говорили о закупке оружия в США, совместном оборонном производстве и локализации в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.