Президент Венгрии приехала на Закарпатье, завтра будет в Киеве 22 августа, 11:11 Каталин Новак (Фото:Закарпатская областная государственная администрация / Facebook)

Президент Венгрии Каталин Новак прибыла с рабочим визитом на Закарпатье во вторник, 22 августа. Завтра она примет участие в саммите Крымской платформы в Киеве.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

Новак встретилась с местными властями, в частности руководством Берегово. Они обсудили усиление трансграничного сотрудничества, проектов, которые начали во время развязанной Россией полномасштабной войны.

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Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам, воплощении совместных образовательных, культурных и других инициатив и тому подобное. Также лидер Венгрии планирует встретиться с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.

8 августа Каталин Новак дала согласие на назначение посла Украины в Венгрии. Им будет профессор Ужгородского национального университета и военный ВСУ Федор Шандор.