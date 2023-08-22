Президент Венгрии приехала на Закарпатье, завтра будет в Киеве
Каталин Новак (Фото:Закарпатская областная государственная администрация / Facebook)
Президент Венгрии Каталин Новак прибыла с рабочим визитом на Закарпатье во вторник, 22 августа. Завтра она примет участие в саммите Крымской платформы в Киеве.
Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация.
Новак встретилась с местными властями, в частности руководством Берегово. Они обсудили усиление трансграничного сотрудничества, проектов, которые начали во время развязанной Россией полномасштабной войны.
Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам, воплощении совместных образовательных, культурных и других инициатив и тому подобное. Также лидер Венгрии планирует встретиться с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.
8 августа Каталин Новак дала согласие на назначение посла Украины в Венгрии. Им будет профессор Ужгородского национального университета и военный ВСУ Федор Шандор.