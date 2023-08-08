«Профессор из окопа». Венгрия согласовала назначение посла Украины — СМИ

8 августа, 19:49
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Федор Шандор (Фото:Личный архив героя)

Федор Шандор (Фото:Личный архив героя)

Во вторник, 8 августа, президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение нового посла Украины, профессора Ужгородского национального университета и военнослужащего ВСУ Федора Шандора, сообщает венгерский телеканал ATV со ссылкой на анонимных дипломатов.

Просьбу об агремане для Федора Шандора в Будапешт Украина предоставила еще в марте, но Венгрия одобрила его только 8 августа.

По данным издания, причина длительного процесса якобы заключалась в том, что президент Украины Владимир Зеленский не имел желания общаться с президентом Венгрии.

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Теперь верительные грамоты Шандора направят в Министерство иностранных дел Венгрии для заверения министром страны Петером Сийярто.

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В издании отметили, что официальное решение Новак будет опубликовано в венгерском вестнике после того, как Шандор прибудет в Будапешт и передаст верительные грамоты президенту.

16 июля венгерский новостной портал Телекс сообщил, что Каталин Новак приняла приглашение украинского правительства и примет участие в предстоящем заседании Крымской платформы 23 августа в Киеве. Также она планирует посетить Закарпатье.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Венгрия Посол Украина-Венгрия Каталин Новак

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