Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Роскомнадзора и целого ряда кремлевских пропагандистов 8 июля, 16:31 Фигуранты черного списка поддерживают войну против Украины (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

В пятницу, 8 июля, канадское правительство ввело новые санкции против кремлевского режима за агрессию против Украины.

Как сообщается, в обновленный черный список попали как физические, так и юридические лица, в частности, пропагандистский ресурс Регнум и глава РПЦ Владимир Гундяев, известный также как патриарх Кирилл.

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Под санкциями также оказались:

ведущая программы Время Екатерина Андреева;

колумнист России сегодня Петр Акопов;

бывший глава Яндекса Тигран Худавердян;

орган государственной цензуры Роскомнадзор, борющийся со свободными СМИ и любыми проявлениями инакомыслия, его руководитель Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Вадим Субботин, Милош Вагнер и Олег Терляков.

Кроме того, в рамках новых санкций Канада также запретила импорт некоторых видов золота из РФ.

«Канада не будет стоять в стороне, пока президент Владимир Путин ведет свою незаконную и несправедливую войну и пытается оправдать ее с помощью дезинформации, манипуляций и пропаганды», — подчеркнула глава МИД страны Мелани Джоли.

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