Венгрия не поддержит возможные санкции ЕС против патриарха Кирилла — Орбан

6 мая, 13:58
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Глава РПЦ Кирилл поддерживает войну России против Украины (Фото:Патриарх Кирилл / Facebook)

Глава РПЦ Кирилл поддерживает войну России против Украины (Фото:Патриарх Кирилл / Facebook)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать возможные санкции Евросоюза против патриарха РПЦ Кирилла.

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В интервью Kossuth Radio он пояснил, что страна против включения в санкционный список церковных деятелей.

«Это затрагивает вопрос свободы вероисповедания в венгерских общинах, что свято и неприкосновенно», — добавил Орбан.

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Санкции против патриарха Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва из-за поддержки войны в Украине.

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Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

Украинская разведка сообщает, что служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.

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Сам предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в проповеди высказался о войне РФ в Украине: прямым текстом он не поддержал российское вторжение, но привел «аргументы» для его обоснования.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Венгрия Патриарх Кирилл Санкции против России Виктор Орбан Война России против Украины

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