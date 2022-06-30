Канада предоставит Украине 39 бронированных машин и камеры для дронов 30 июня, 18:47 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна отправит в Украину более трех десятков единиц бронетехники и несколько новых камер для дронов.

Об этом сообщает Global News.

Канада поставит Украине 39 бронированных машин, а также запчасти и другие элементы для их обслуживания и поддержки.

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Канадские бронемашины должны поступить в Украину этим летом.

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Машины, следующие в Украину, являются частью из 360 бронетранспортеров, которые правительство Канады заказало для канадских военных. Канада переправит часть из них в Украину, но все равно получит остаток своего заказа позже.

29 июня Канада подтвердила, что предоставит Украине льготный кредит в размере 200 миллионов канадских долларов (около $150 млн) для поддержания немедленных потребностей в государственных расходах. Канада также инвестирует около $115 млн в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности.

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