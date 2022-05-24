Канада закупила 20 тысяч артиллерийских снарядов для Украины

24 мая, 20:54
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Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Канада закупила у США 20 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы поддержать Украину, заявила канадская министр обороны Анита Ананд. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что боеприпасы были куплены примерно за 98 миллионов канадских долларов (76,32 миллиона долларов США) и вскоре они должны быть доставлены в Украину.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил в Telegram, что снаряды предназначаются для американских гаубиц М777. Эти гаубицы уже активно используются на фронте против российских оккупантов.

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23 мая в онлайн-формате состоялось второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вторая такая встреча после саммита на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля.

По итогам встречи министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украину ждут «приятные сюрпризы, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Канада Война в Украине

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