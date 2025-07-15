Для президента США Дональда Трампа слова его жены Мелании могут быть важнее, чем мнение советников по национальной безопасности и аналитиков внешней политики, сообщает издание The Times .

«У президента [Украины Владимира] Зеленского нашелся неожиданный союзник в Белом доме. Не президент США, который на этой неделе одобрил поставки ракет ПВО Patriot, а его жена Мелания», — говорится в материале издания.

Первая леди США, которая выросла в бывшей Югославии, напоминала своему мужу о смертельных последствиях российских авиаударов по украинским городам.

Выступая в Овальном кабинете в понедельник, 14 июля, президент Трамп сказал: «Я прихожу домой, говорю первой леди: „Сегодня разговаривал с Владимиром [Путиным], у нас был замечательный разговор“. А она говорит: „О, на самом деле только что ударили по еще одному городу“».

Это заявление свидетельствует о том, что 55-летняя Мелания оказывает гораздо большее влияние на политическое мышление своего мужа, чем многие предполагают.

«Несмотря на наличие в распоряжении Трампа легионов советников по национальной безопасности и аналитиков внешней политики, похоже, у его жены может быть самый важный голос среди всех», — говорится в материале издания.

Ее интерес к войне в Украине можно объяснить происхождением. Мелания, родившаяся за «железным занавесом» в 1970 году, ранее выражала свое восхищение Рональдом Рейганом, президентом, который помог положить конец холодной войне. Она часто разговаривает со своим сыном Барроном на словенском языке и сохраняет свой паспорт ЕС.

Мэри Джордан, автор книги Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп, рассказала, что отец Мелании, 81-летний Виктор Кнавс, продолжает ездить в Словению, а это означает, что она в курсе европейской политики.

«Ее родная страна полностью поддерживает Украину, и люди там с ужасом восприняли то, что Соединенные Штаты внезапно перестали вооружать Украину», — утверждает она.

В феврале 2022 года Трамп назвал российского президента «сообразительным» и «гением». Но Мелания тогда заявила, что убийство невинных мирных жителей «раздирало сердце» и «было ужасным». В обращении, опубликованном для своих двух миллионов подписчиков, она сказала, что ее «мысли и молитвы с украинским народом».

«Трамп прислушивается к определенным людям в определенных вопросах. Он особенно прислушивается к людям, которые ему очень близки. И особенно — если их фамилия Трамп», — говорит Джордан.