3 октября 1935 года армия Бенито Муссолини начала необъявленную войну против Эфиопской империи. За семь месяцев итальянский диктатор сумел завоевать три четверти этой африканской страны, но в итоге саму войну проиграл.

В 1923 году Эфиопская империя вступила в Лигу Наций и находилась под защитой международного права. Однако фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини, который пришел к власти за год до этого, на это не обращал внимания. Он прогнулся реванша за унизительное поражение под Адуа в 1896 году во время Первой итальянско-абиссинской войны, которую многие итальянцы считали национальным позором.

Реклама

Завоевание Эфиопии стало идеей-фикс диктатора. Фашистская пропаганда активно разгоняла идею возрождения древней Римской империи, чтобы оправдать эту экспансию. Италию называли нацией-пролетарием, борющейся за свою справедливую долю в мире, который контролируется плутократическими западными государствами — Великобританией и Францией. В этом контексте война выглядела как цивилизационная миссия.

Тем временем Муссолини вопил в громкоговоритель с трибуны: «Италия пролетарская и фашистская, Италия Витторио Венето и революции! Встаньте! Пусть крик вашей решимости наполнит небо и будет утешением для наших солдат в Восточной Африке. Пусть это будет поощрением для наших друзей и предупреждением для наших врагов. Это крик справедливости, крик победы!»