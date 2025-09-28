Лихорадка развлечений в самые тяжелые времена. Откуда у людей потребность во внутренней миграции — объяснение писательницы, которая писала под мужским именем
Фотография Дельфины де Жирарден Шарля Гюго, 1853 год (Фото: Alamy via Reuters)
150 лет французский литератор Дельфина де Жирарден объяснила, кто такие внутренние эмигранты, и неожиданно ввела этот термин в философию.
В 1839 году в газете La Presse вышла колонка, в которой автор Шарль де Лоне иронично описал лихорадочные развлечения людей в трудные времена и объяснил, почему они это делают. За мужским псевдо скрывалась известная писательница Дельфина де Жирарден — подруга Оноре де Бальзака и Виктора Гюго.
«Они танцуют, они скачут, они вальсируют, так, как бы они сражались, если бы была война, как бы они любили, если бы в сердцах людей еще была поэзия», — были такие строки в этой колонке.
К тому времени Дельфине, жене известного журналиста Эмиля де Жирардена, было 35 лет, а ее романами Маркиз Понтанж, Сказки старой девушки к племянникам, Трость Мсье де Бальзака зачитывалась вся Франция. Она близко дружила с самыми выдающимися людьми своего времени, и писатели Александр Дюма-старший и Жорж Санд, а также композитор и пианист Ференц Лист были постоянными гостями в ее литературно-художественном салоне.
К тому времени Дельфина де Жирарден успела доказать, что имеет писательский талант. Несмотря на то, свои еженедельные колонки в газете La Presse, которой владел ее муж, она вынужденно подписывала мужским именем. Литератор прекрасно осознавала, что общественные стереотипы играют против нее — вряд ли кто-то прислушается к мнению женщины, а в худшем случае еще и засмеют и скажут, что ее место — на кухне.