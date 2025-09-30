Решения пока нет. В Минобороны Швеции подтвердили переговоры с Украиной о предоставлении истребителей Gripen

В Швеции заявили, что ведут переговоры о предоставлении истребителей Gripen Украине (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

В Министерстве обороны Швеции подтвердили переговоры с Украиной о возможности предоставления истребителей Gripen, но отметили, что решения по этому вопросу еще нет.

Об этом заявил заместитель спикера министра обороны Адам Шелин, сообщает SVT.

Журналисты обратились за комментарием в Минобороны Швеции после того, как первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью BBC заявил, что Украина «ожидает» от партнеров дополнительные F-16, французские Mirage и шведские Gripen. Он не называл ни количества, ни временных рамок.

Реклама

Читайте также: Компания Saab успешно испытала истребитель Gripen E со встроенным помощником с искусственным интеллектом

Представитель из шведского Минобороны подтвердил, что переговоры об этом ведутся, но отметил, что конкретных договоренностей еще нет.

Других деталей он не уточнил.

В начале сентября Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна допускает возможность продажи Украине современных истребителей Gripen, но только после завершения войны с Россией.

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

В марте 2024 года Пол Йонсон заявлял, что Швеция не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen.

Ранее Швеция отмечала, что ей сначала нужно вступить в НАТО, чтобы начать дискуссии о передаче истребителей Украине.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

Инфографика: NV

9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался.

По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.