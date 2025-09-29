В Минобороны ожидают передачу Украине шведских самолетов Gripen (исправлено)

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что сейчас «ожидаются» дополнительные поставки Украине самолетов F-16, а также французских Mirage, и шведских Gripen .

Обновлено в 18:01. BBC изменила заголовок и уточнила, что Минобороны Украины ожидает поставки самолетов Gripen. В предыдущей версии сообщалось, что Минобороны анонсировало поставки.

«- Когда вы сказали „ожидается“, вы имеете в виду все эти самолеты, и Mirage, и Gripen, или только какой-то из них, F-16? — Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду», — заявил Гаврилюк в интервью BBC.

С лета вооружение из Соединенных Штатов начало поступать в Украину по новой программе приоритетных потребностей PURL. В рамках этого механизма европейские партнеры покупают оружие у США и передают его Киеву. К инициативе уже присоединились несколько стран ЕС и Канада, согласившись совместно выделить 2 млрд долларов.

Как сообщил Гаврилюк, первые поставки по этой программе уже прибыли в Украину, однако он признал, что объемы и темпы помощи уменьшились.

«Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени. Чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется», — пояснил генерал.

В начале сентября Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна допускает возможность продажи Украине современных истребителей Gripen, но только после завершения войны с Россией.

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

В марте 2024 года Пол Йонсон заявлял, что Швеция не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen.

Ранее Швеция отмечала, что ей сначала нужно вступить в НАТО, чтобы начать дискуссии о передаче истребителей Украине.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался.

По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.