Индия не пригласила Украину на саммит Большой двадцатки, но позвала Путина 15 августа, 05:32 Саммит в Индии пройдет в сентябре (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Руководство Индии решило не приглашать Украину для участия в саммите Большой двадцатки, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.

Среди постоянных представителей G20 на саммит пригласили:

президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен;

председателя Евросовета Шарля Мишеля;

президентов Юн Сок Ёля ( Южная Корея);

Южная Корея); Лулу Да Силву ( Бразилия);

Бразилия); Си Цзиньпина ( Китай);

Китай); Эммануэля Макрона ( Франция);

Франция); Реджепа Тайипа Эрдогана ( Турция);

Турция); Джо Байдена ( США);

США); премьер-министры Джастин Трюдо ( Канада);

Канада); Риши Сунак ( Великобритания);

Великобритания); Энтони Албаниз ( Австралия);

Австралия); Фумио Кишида ( Япония);

Япония); Джоржда Мелони ( Италия);

Италия); Нарендра Моди ( Индия);

Индия); канцлер Германии Олаф Шольц.

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Также среди участников будут представители Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР и российский диктатор Владимир Путин.

Среди приглашенных на саммит также:

премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина;

президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси;

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун;

президент Испании Педро Санчес.

Также в списке приглашенных представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.

Ранее дипломаты из Франции сообщили, что следующий раунд переговоров по войне России против Украины могут состояться в рамках саммита Большой двадцатки в Индии.