Индия не пригласила Украину на саммит Большой двадцатки, но позвала Путина

15 августа, 05:32
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Саммит в Индии пройдет в сентябре (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Саммит в Индии пройдет в сентябре (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Руководство Индии решило не приглашать Украину для участия в саммите Большой двадцатки, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.

Среди постоянных представителей G20 на саммит пригласили:

  • президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен;
  • председателя Евросовета Шарля Мишеля;
  • президентов Юн Сок Ёля (Южная Корея);
  • Лулу Да Силву (Бразилия);
  • Си Цзиньпина (Китай);
  • Эммануэля Макрона (Франция);
  • Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция);
  • Джо Байдена (США);
  • премьер-министры Джастин Трюдо (Канада);
  • Риши Сунак (Великобритания);
  • Энтони Албаниз (Австралия);
  • Фумио Кишида (Япония);
  • Джоржда Мелони (Италия);
  • Нарендра Моди (Индия);
  • канцлер Германии Олаф Шольц.

Видео дня

Также среди участников будут представители Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР и российский диктатор Владимир Путин.

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Среди приглашенных на саммит также:

  • премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина;
  • президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси;
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
  • премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун;
  • президент Испании Педро Санчес.

Также в списке приглашенных представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.

Ранее дипломаты из Франции сообщили, что следующий раунд переговоров по войне России против Украины могут состояться в рамках саммита Большой двадцатки в Индии.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Индия Большая двадцатка G20

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