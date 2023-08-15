Индия не пригласила Украину на саммит Большой двадцатки, но позвала Путина
Саммит в Индии пройдет в сентябре (Фото:REUTERS/Amit Dave)
Руководство Индии решило не приглашать Украину для участия в саммите Большой двадцатки, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.
Среди постоянных представителей G20 на саммит пригласили:
- президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен;
- председателя Евросовета Шарля Мишеля;
- президентов Юн Сок Ёля (Южная Корея);
- Лулу Да Силву (Бразилия);
- Си Цзиньпина (Китай);
- Эммануэля Макрона (Франция);
- Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция);
- Джо Байдена (США);
- премьер-министры Джастин Трюдо (Канада);
- Риши Сунак (Великобритания);
- Энтони Албаниз (Австралия);
- Фумио Кишида (Япония);
- Джоржда Мелони (Италия);
- Нарендра Моди (Индия);
- канцлер Германии Олаф Шольц.
Также среди участников будут представители Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР и российский диктатор Владимир Путин.
Среди приглашенных на саммит также:
- премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина;
- президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси;
- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
- премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун;
- президент Испании Педро Санчес.
Также в списке приглашенных представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.
Ранее дипломаты из Франции сообщили, что следующий раунд переговоров по войне России против Украины могут состояться в рамках саммита Большой двадцатки в Индии.