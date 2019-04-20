ЦРУ узнало о финансировании Huawei властями Китая - The Times
По данным ЦРУ, Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.
Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, США поделились отчетом ЦРУ по Huawei с союзниками по разведальянсу Five Eyes, в который также входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Как отмечает The Times, Huawei планирует поставлять Великобритании оборудование для создания 5G-сетей. В феврале в Госдепе США призвали страны ЕС быть «очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei».
Представитель Huawei заявил газете, что компания «не
комментирует необоснованные обвинения», не подкрепленные доказательствами и
основанные на анонимных источниках.