Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Александр Лиев
Оккупированный Крым. Итоги пятого турсезона
Зоя Казанжи
Совок еще здесь
Богдан Данилишин
Зачем министр финансов США звонил главам банков
Ирина Геращенко
Девять поводов переосмыслить военное положение

Германия призвала реформировать "устаревший" Совбез ООН

Сегодня, 17:56
102
Цей матеріал також доступний українською

Иллюстративное фото

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН с тем, чтобы Берлин получил место постоянного члена.

По его словам, Совет безопасности "устарел" и в настоящее время не отражает "расстановку сил в современном мире", передает DW.

Предложение включить Германию в состав СБ ООН он аргументировал тем, что ФРГ берет на себя все больше ответственности в решении международных проблем, являясь вторым мире государством по объему предоставляемой гуманитарной помощи.

По словам Мааса, большинство членов ООН поддерживают идею реформы. "Будет нелегко, однако мы не устанем снова и снова вносить эту тему на повестку дня", - сказал глава МИД Германии.

Комиссар ООН: Совбез парализован правом вето

Постоянными членами СБ ООН являются США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Они могут применить право вето относительно любых решений, в том числе по вопросам военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Из-за этого международный орган обвиняют в поддержке "группы пяти" стран, а не интересов всего международного сообщества.

Германия, Япония, Бразилия и Индия добиваются постоянного членства в СБ ООН.

Теги:   Хейко Маас Совбез ООН ООН Германия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Футбол

Сегодня, 18:26

Федерация футбола Украины сняла шесть очков с команды Первой лиги за долги - СМИ
События

Сегодня, 18:26

Сводка ООС: боевики три раза нарушили режим тишины на Донбассе
Геополитика

Сегодня, 18:22

Президент Австрии заявил о необходимости принятия единого миграционного законодательства в Европе

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
13131
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
11102
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
7117
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
36736
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16366
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
16001
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
36736
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22574
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
21134

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться