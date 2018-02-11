Генсек ООН призвал к деэскалации в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о необходимости приостановить боевые действия в Сирии.

Гутерриш призвал все стороны конлфикта в деэскалации ситуации в Сирии, передает Интерфакс-Украина.

"Генсек призвал все стороны к немедленной и безусловной деэскалации насилия и проявлению сдержанности", - заявил Гутерриш.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии после того, как был сбит израильский истребитель F-16.

Это была вторая атака ВВС Израиля на иранские цели в Сирии в субботу. Первые авиаудары израильские ВВС совершили после того, как перехватили на территории Израиля иранский беспилотник. В ответ на этот налет сирийская ПВО сбила израильский истребитель F-16.

Вскоре также стало известно, что Израиль закрыл часть своего воздушного пространства.