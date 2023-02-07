Планы вице-президента США. Харрис на Мюнхенской конференции обсудит следующие шаги по оказанию помощи Украине 7 февраля, 14:27 Камала Харрис (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Вице-президент США Камала Харрис в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудит следующие шаги по оказанию помощи Украине, сообщает Reuters.

По словам представителя Белого дома, Харрис выступит там с речью, чтобы отметить мужество украинцев, подтвердить международную поддержку страны, осудить действия России, подтвердить обязательства Вашингтона по взаимной обороне в рамках НАТО и «очертить путь вперед» по Украине.

Видео дня

«Она даст понять, что эта борьба является частью чего-то большего — защиты международных правил и норм, а также свободы», — сказал он.

Харрис планирует провести встречи с иностранными лидерами.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский высказался за введение превентивных санкций против РФ. Эта встреча состоялась за несколько дней до полномасштабного вторжения России.