Планы вице-президента США. Харрис на Мюнхенской конференции обсудит следующие шаги по оказанию помощи Украине

7 февраля, 14:27
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Камала Харрис (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Камала Харрис (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Вице-президент США Камала Харрис в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудит следующие шаги по оказанию помощи Украине, сообщает Reuters.

По словам представителя Белого дома, Харрис выступит там с речью, чтобы отметить мужество украинцев, подтвердить международную поддержку страны, осудить действия России, подтвердить обязательства Вашингтона по взаимной обороне в рамках НАТО и «очертить путь вперед» по Украине.

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«Она даст понять, что эта борьба является частью чего-то большего — защиты международных правил и норм, а также свободы», — сказал он.

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Харрис планирует провести встречи с иностранными лидерами.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский высказался за введение превентивных санкций против РФ. Эта встреча состоялась за несколько дней до полномасштабного вторжения России.

https://www.youtube.com/watch?v=66efSnfkt5g&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Камала Харрис Война России против Украины

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