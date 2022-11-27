Губернатор Псковской области пожаловался на беспилотники НАТО, которые пытались «вторгнуться» в Россию

27 ноября, 08:37
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (Фото:Kremlin.ru/Wikipedia)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (Фото:Kremlin.ru/Wikipedia)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что беспилотники НАТО неоднократно пытались пересечь российскую границу.

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА Новости в Telegram.

По словам Ведерникова, беспилотники НАТО неоднократно пытались вторгнуться в регион еще до 24 февраля 2022 года.

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«Сейчас все еще обострилось», — добавил губернатор.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Беспилотники Псковская область Губернатор Россия-НАТО Война России против Украины

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