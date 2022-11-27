Губернатор Псковской области пожаловался на беспилотники НАТО, которые пытались «вторгнуться» в Россию
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (Фото:Kremlin.ru/Wikipedia)
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что беспилотники НАТО неоднократно пытались пересечь российскую границу.
Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА Новости в Telegram.
По словам Ведерникова, беспилотники НАТО неоднократно пытались вторгнуться в регион еще до 24 февраля 2022 года.
«Сейчас все еще обострилось», — добавил губернатор.