Зеленский поедет в Швецию для переговоров об оружии и посетит военный завод

В среду, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Швецию . В частности, он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном в городе Линчёпинг, где расположены оборонные предприятия фирмы Saab.

Об этом сообщает правительство Швеции.

После встречи Кристерссон и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию, на которой сделают заявление по вопросам экспорта продукции военного назначения.

В ходе встречи лидеры обсудят войну России против Украины и двустороннее оборонное сотрудничество между Швецией и Украиной, уточнили в пресс-службе.

Линчёпинг — производственный центр оборонного подрядчика Saab, производитель истребителя JAS 39 Gripen, разведывательного самолета GlobalEye, ракетных систем, противотанкового пехотного оружия и другого оборудования.

30 сентября в Министерстве обороны Швеции подтвердили переговоры с Украиной о возможности предоставления истребителей Gripen, но отметили, что решения по этому вопросу еще нет.

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

В марте 2024 года Пол Йонсон заявлял, что Швеция не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen.

Ранее Швеция отмечала, что ей сначала нужно вступить в НАТО, чтобы начать дискуссии о передаче истребителей Украине.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался.

По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.