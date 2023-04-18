Все, что расходится с идеологией Кремля. В России ввели пожизненное лишение свободы за «госизмену» 18 апреля, 15:54 Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве российского «военкора» Владлена Татарского (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российская Госдума приняла в третьем чтении поправки о пожизненном лишении свободы за «государственную измену».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Государственной изменой» тоталитарный режим в РФ может посчитать все, что расходится с идеологией Кремля.

После принятия российского закона, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, которая, по мнению Кремля, направленна против страны-агрессора России, смогут назначить наказание в виде пожизненного заключения.

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Ранее за эти преступление россиянам грозил тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также российские депутаты поддержали ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За диверсии и теракты предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы, вместо 15.

Российская Госдума также приняла поправки об ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует страна-агрессор Россия, или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц.

За содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.