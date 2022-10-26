Госдума РФ разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления 26 октября, 21:26 Мобилизация в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Госдума Российской Федерации приняла поправки к законодательству, позволяющие мобилизовать осужденных граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

«Дума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление», — говорится в сообщении.

Согласно карточке законопроекта, при этом предполагается, что призыву к мобилизации не подлежат граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и ряд других преступлений. Среди них — совершение теракта, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования, похищение воздушного судна или водного или железнодорожного транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмена, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного захват власти, вооруженный мятеж и совершение акта международного терроризма.

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В то же время, российские депутаты разрешили мобилизовать на войну осужденных за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

15 октября стало известно, что чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице РФ.