После четырех вакцин от COVID-19. Глава Pfizer заразился коронавирусом 15 августа, 21:22 Альберт Бурла (Фото:John Thys /Pool)

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом после четырех вакцинаций.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID- 19», — написал Бурла в Twitter.

Он подтвердил, что ранее получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Бурла рассказал, что чувствует себя хорошо и имеет легкие симптомы.

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«Я нахожусь в изоляции и начал курс Paxlovid», — рассказ он.

Бурла убежден, что скоро выздоровеет, и поблагодарил коллег из Pfizer, которые работали над тем, чтобы сделать вакцины и методы лечения доступными.

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