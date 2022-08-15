После четырех вакцин от COVID-19. Глава Pfizer заразился коронавирусом

15 августа, 21:22
Альберт Бурла (Фото:John Thys /Pool)

Альберт Бурла (Фото:John Thys /Pool)

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом после четырех вакцинаций.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID- 19», — написал Бурла в Twitter.

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Он подтвердил, что ранее получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Бурла рассказал, что чувствует себя хорошо и имеет легкие симптомы.

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«Я нахожусь в изоляции и начал курс Paxlovid», — рассказ он.

https://twitter.com/AlbertBourla/status/1559145992594784256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559145993823723524%7Ctwgr%5E2617c68e36ca6a8a369c098e3f579991a06f9080%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.tsn.ua%2Fchotiri-razi-vakcinovaniy-golova-kompaniyi-pfizer-zahvoriv-na-covid-19-2135029.html

Бурла убежден, что скоро выздоровеет, и поблагодарил коллег из Pfizer, которые работали над тем, чтобы сделать вакцины и методы лечения доступными.

https://twitter.com/AlbertBourla/status/1559145993823723524
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Коронавирус Pfizer Covid-19

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