Глава ХДС выступила за сохранение санкций против России Сегодня, 15:14 237 Цей матеріал також доступний українською EPA Аннегрет Крамп-Карренбауэр EPA

Глава Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что поддерживает санкции против РФ за неимением альтернативных инструментов давления.

Об этом она заявила в интервью журналу Internationale Politik.

"Сейчас многие жалуются на экономические санкции ЕС. Но критики не предлагают альтернативу. Они не считают, что следует мириться с нарушениями Россией международного права, и не имеют представления о других санкциях", - заявила глава ХДС.

По словам Крамп-Карренбауэр, поскольку силовой вариант действий исключен, то санкции остаются единственным подходящим инструментом.

"Поскольку мы исключаем военную интервенцию, я выступаю за санкции, пока нет ничего более разумного",- заявила она.

Напомним, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство газопровода Северный поток-2, несмотря на угрозы США ввести санкции против компаний, строящих газопровод.