Владимир Огрызко
Неофициальный перевод Кремля
Алексей Гаманюк
Почему укрепилась гривня в Украине
Ярослав Грицак
Тихая революция
Иван Яковина
Список страхов Кремля
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Глава ХДС выступила за сохранение санкций против России

Сегодня, 15:14
237
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Глава Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что поддерживает санкции против РФ за неимением альтернативных инструментов давления.

Об этом она заявила в интервью журналу Internationale Politik.

"Сейчас многие жалуются на экономические санкции ЕС. Но критики не предлагают альтернативу. Они не считают, что следует мириться с нарушениями Россией международного права, и не имеют представления о других санкциях", - заявила глава ХДС.

По словам Крамп-Карренбауэр, поскольку силовой вариант действий исключен, то санкции остаются единственным подходящим инструментом.

"Поскольку мы исключаем военную интервенцию, я выступаю за санкции, пока нет ничего более разумного",- заявила она.

Напомним, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство газопровода Северный поток-2, несмотря на угрозы США ввести санкции против компаний, строящих газопровод.

Теги:   Санкции против России ХДС Россия Германия Аннегрет Крамп-Карренбауэр

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 18:06

article_img
Правительство Венесуэлы во главе с Мадуро заявило о готовности встретиться с Гуайдо
Футбол

Сегодня, 00:26

article_img
Реал вырвал победу у Аякса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов - видео
Политика

Сегодня, 13:15

article_img
Выборы в Раду: социологи назвали партии, которые проходят в парламент

Выбор редакции

События

Вчера, 20:19

article_img
Тип А. В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемологическая порог
Travel

Вчера, 16:49

article_img
Путешествие в Канди. Здесь пахнет джунглями, океаном, дешевым бензином и чаем
Научпоп

Вчера, 20:00

article_img
Возвращаемся на ковчег. Ученые прогнозируют полное исчезновение насекомых в течение века

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
37761
Евгений Киселев - фото
Евгений Киселев
Путин потерял Украину навсегда
19289
Джордж Сорос - фото
Джордж Сорос
Европа, просыпайся, пожалуйста
7863
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
37761
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Деньги vs достоинство
22071
Евгений Киселев - фото
Евгений Киселев
Путин потерял Украину навсегда
19289
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
51461
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
37761
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
34794