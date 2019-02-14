Глава ХДС выступила за сохранение санкций против России
Глава Христианско-демократического Союза (ХДС)
Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что поддерживает санкции против РФ
за неимением альтернативных инструментов давления.
Об этом она заявила в интервью журналу Internationale Politik.
"Сейчас многие жалуются на экономические
санкции ЕС. Но критики не предлагают альтернативу. Они не считают, что следует
мириться с нарушениями Россией международного права, и не имеют представления о
других санкциях", - заявила глава ХДС.
По словам Крамп-Карренбауэр, поскольку силовой
вариант действий исключен, то санкции остаются единственным подходящим
инструментом.
"Поскольку мы исключаем военную
интервенцию, я выступаю за санкции, пока нет ничего более разумного",-
заявила она.
Напомним, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала
строительство газопровода Северный поток-2, несмотря на угрозы США ввести
санкции против компаний, строящих газопровод.