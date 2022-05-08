Глава Бундестага прибыла в Киев 8 мая, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Бербель Бас (Фото:baerbelbas/instagram)

Сегодня, 8 мая, в Киев прибыла глава германского Бундестага Бербель Бас.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщил в Twitter руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисс.

«Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры», — написал Брисс.

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Как сообщает немецкое издание Spiegel, Бербель Бас является вторым по значимости представителем Германии после федерального президента и, таким образом, наиболее важным немецким политиком, посетившим Украину с начала российского вторжения.

Издание отмечает, что Бас приехала по приглашению спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Во время своего визита в Киев она от имени Бундестага возложит венки к Могиле Неизвестного солдата и к Мемориалу в Бабьем Яру.



Кроме того, у Бас запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.



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