Глава Бундестага прибыла в Киев

8 мая, 10:54
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Бербель Бас (Фото:baerbelbas/instagram)

Бербель Бас (Фото:baerbelbas/instagram)

Сегодня, 8 мая, в Киев прибыла глава германского Бундестага Бербель Бас.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщил в Twitter руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисс.

«Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры», — написал Брисс.

Видео дня
https://twitter.com/enricobrissa/status/1523181621842612225

Как сообщает немецкое издание Spiegel, Бербель Бас является вторым по значимости представителем Германии после федерального президента и, таким образом, наиболее важным немецким политиком, посетившим Украину с начала российского вторжения.

Издание отмечает, что Бас приехала по приглашению спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Во время своего визита в Киев она от имени Бундестага возложит венки к Могиле Неизвестного солдата и к Мемориалу в Бабьем Яру.

Кроме того, у Бас запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Киев Германия Бундестаг Украина

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