Неожиданный визит. В Киев приехал президент Литвы Гитанас Науседа, его страна передаст ВСУ еще два комплекса ПВО NASAMS 28 июня, 09:50 Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, архивное фото (Фото:Офис президента)

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл в среду, 28 июня, с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба литовского президента.



Известно, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.



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Президент Литвы также обсудит с президентом Украины повестку дня саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, а еще — вопрос переговоров Украины относительно членства в Европейском Союзе, помощь Литвы и Европейского Союза Украине.



«Президент прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начнется заседание Совета европейских лидеров», — говорится в сообщении.

На фоне визита Науседа сообщил в своем Твиттере, что Литва приобрела две пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут переданы Украине.

«ПВО является ключевой в борьбе Украины с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе», — добавил Науседа.

В среду, 28 июня, Украина отмечает День конституции — в честь 27-й годовщины принятия Основного закона в Верховной Раде. 27 лет назад в этот день 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции независимой Украины. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь — почти сутки, в частности ночь на 28 июня парламентарии дискутировали и окончательно утверждали проект нового документа.