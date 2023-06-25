Президент Литвы объяснил, какой должна быть реакция НАТО, если Пригожин переедет в Беларусь со своими боевиками 25 июня, 22:06 Из-за переезда Евгения Пригожина в Беларусь НАТО придется усиливать меры безопасности, считает Гитанас Науседа (Фото:Gitanas Nausėda via Facebook)

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО будет необходимо укрепить свой восточный фланг, если главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и часть его боевиков переедут в Беларусь.

Об этом он заявил после заседания литовского Совета государственной безопасности, посвященного неудачной попытке бунта Пригожина, передает The Guardian.

«Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще больше усиливать безопасность наших восточных границ. Я говорю здесь не только о Литве, но, без сомнения, обо всем НАТО», — сказал президент Литвы.

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Науседа сообщил, что его страна выделит дополнительные силы разведки для изучения «политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси».

Литва проведет саммит НАТО в следующем месяце и заявила, что общий план мер безопасности встречи не изменится после последних событий в России.

Президент Литвы отметил, что Путин столкнулся с новыми вызовами для своего правления, прокомментировав их поговоркой «король голый».

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что возможное нападение террористов ЧВК Вагнера на Украину с территории Беларуси стало бы «самоубийством».

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

25 июня в пресс-службе главаря террористов ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заявили, что он пока "не на связи".

