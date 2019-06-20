Катастрофа MH17: Германия прокомментировала выводы международной следственной группы Вчера, 23:18 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Zmeyev В Германии назвали выводы важным шагом REUTERS/Maxim Zmeyev

В Министерстве иностранных дел Германии назвали выводы Международной следственной группы (JIT) касательно катастрофы самолета рейса МН17 важным шагом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что выводы группы — это важный шаг «с целью раскрытия полной правды относительно этого чудовищного акта».

Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на арест.

По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, вероятно, была выпущена ракета, что уничтожила Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.