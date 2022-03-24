В НАТО считают, что Путин может применить оружие массового поражение против страны Альянса 24 марта, 00:46 Цей матеріал також доступний українською В НАТО считают, что кремлевский диктатор может пойти на еще большую эскалацию (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS)

В НАТО провели анонимный брифинг для журналистов, сообщив несколько подробностей о войне России против Украины и возможных дальнейших планов диктатора Владимира Путина.

В частности, журналист Голоса Америки Джефф Селдин отметил, что в Альянсе считают возможным использование РФ оружия массового поражение, «даже против целей в НАТО».

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«Он опасен. Путин и его ближайшее окружение, они абсолютно безрассудны. Им плевать на человеческую жизнь», — заявил источник в НАТО.

В Альянсе отметили, что Путин «глубоко ненавидит ценности Альянса», а также может применить оружие ошибочно из-за просчетов.

NEW: Fears #Russia, #Putin could turn to weapons of mass destruction, even target @NATO very real



"He is dangerous" per NATO official "Putin & his close circle, they are absolutely reckless ppl. They don't care abt human life" — Jeff Seldin (@jseldin) March 23, 2022

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит Альянса 24 марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден прилетел в Европу, чтобы принять участие в саммите.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

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