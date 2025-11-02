Возле Эстонии заметили российский катер с флагом ЧВК Вагнера
В МИД Эстонии предположили, что ЧВК Вагнера аннексировала российских пограничников (Фото: Estonian MFA via X)
На реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области РФ заметили российский пограничный катер под флагом российской ЧВК Вагнера.
Об этом сообщили в МИД Эстонии, опубликовав фото и видео, на которых видно, что на катере есть также надпись «береговая охрана».
«Опять „Вагнер“ идет на Москву, или на этот раз начинает с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны выглядит так, будто они уже аннексировали российских пограничников. Кто знает…», — написало эстонское внешнеполитическое ведомство, тэгнув МИД РФ.