Финляндия закроет генконсульство РФ в городе Турку 19 июля, 21:59 Флаг Финляндии (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в городе Турку. Это является ответной мерой на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистьо.

«Президент республики и Министерский комитет правительства по иностранным делам и политике безопасности обсудили положение дипмиссий Финляндии и России», — говорится в сообщении.

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Россия заявила о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года. По ее словам, это контрмера на объявленную ранее высылку из Финляндии российских дипломатов.

«В качестве контрмеры Финляндия аннулирует лицензию на ведение бизнеса у Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом российского посла уведомили в МИД», — заявил президент Финляндии.

На встрече также отметили статус подготовки более широкого юридического доклада об особом статусе Аландских островов, который готовят в Министерстве иностранных дел.

Кроме других вопросов, в докладе также обсуждается позиция российского консульства в Мариехамне.