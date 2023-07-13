Байден за «примерно три секунды» согласился на вступление Финляндии в НАТО — СМИ 13 июля, 18:58 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президенту США Джо Байдену понадобилось «примерно три секунды», чтобы сказать «да», после запроса Финляндии на вступление в НАТО, сообщает NBC News.

В материале говорится, что Байдену понадобилось «примерно три секунды», чтобы сказать «да», когда президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил спросить о возможности присоединения страны к НАТО. Разговор состоялся после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.

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Американский президент во время сегодняшней встречи с финским президентом также рассказал, как он предупреждал российского диктатора Владимира Путина, что приведет НАТО к его порогу, «если Москва будет работать над ослаблением оборонного альянса».

«Возможно, вы помните, как я говорил вам, я сказал нашему другу на Востоке, что если он хочет финляндизации НАТО, он добьется натовизации Финляндии», — сказал Байден.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31 страной-членом Североатлантического Альянса.

В РФ заявили, что вступление Финляндии в НАТО негативно повлияет на отношения двух стран, угрожают «контрмерами» в ответ на размещение техники и увидели «посягательство» на свою безопасность.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

