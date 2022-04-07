«Закрыли дверь». ФБР удалило вредоносное программное обеспечение российских хакеров

7 апреля, 04:57
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Ботнет контролировался с помощью вредоносного программного обеспечения. (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ботнет контролировался с помощью вредоносного программного обеспечения. (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Федеральное бюро расследований США получило доступ к тысячам маршрутизаторов и брандмауэров российских хакеров. Таким образом, хотели остановить российских хакеров в мобилизации сломанных устройств в так называемом «ботнете».

Об этом сообщает Reuters.

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Ботнет контролировался с помощью вредоносного программного обеспечения (ПО) под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании открыто приписывали в конце февраля Sandworm — одной из хакерских команд российской военной разведки, неоднократно обвиняемой в осуществлении кибератак.

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Директор ФБР Крис Рэй сообщил журналистам, что работники ФБР по решению суда тайно проникли в тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, чтобы удалить вредоносное программное обеспечение и перенастроить устройства.

"Мы удалили вредоносное программное обеспечение с устройств, которыми пользуются тысячи компаний для безопасности сети по всему миру. Мы закрыли дверь, через которую россияне проникали к ним», — сказал Рей.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Хакеры ФБР Кибератаки Российские хакеры Война России против Украины

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