04 октября 2018, четверг

ФБР объявило в розыск обвиняемых в хакерстве сотрудников ГРУ

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США объявили в розыск семерых россиян
Фото: Минюст США

США объявили в розыск семерых россиян

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск семерых офицеров российской военной разведки, которым ранее предъявили обвинения в причастности к хакерским атакам против спортивных федераций, антидопинговых агентств и других организаций по всему миру.

Федеральный ордер на арест выдан на имя: Дмитрия Сергеевича Бадина, Артема Андреевича Малышева, Алексея Валерьевича Минина, Алексея Сергеевича Моренца, Евгения Михайловича Серебрякова, Олега Михайловича Сотникова и Ивана Сергеевича Ермакова. Четверо из них - Моренец, Серебряков, Сотников и Минин - подозреваются спецслужбами Нидерландов в кибератаке на сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В сообщении ФБР указано, что объявленные в розыск россияне считаются вооруженными и очень опасными.

Напомним, что указанным офицерам ГРУ предъявлены обвинения в совершении киберпреступлений, несанкционированном доступе к сетям, краже персональных данных и отмывании денег. 

По данным американского следствия, компьютерные взломы проводились с 2014 года по май 2018 года. Мишенями кибератак были Антидопинговое агентство США (USADA), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и другие организации-участники летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2016 года, а также ядерноэнергетическая компания Westinghouse и ОЗХО, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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