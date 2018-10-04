США предъявили обвинения семи офицерам ГРУ

Министерство юстиции США обвинило семь офицеров российской военной разведки в попытке взломать сети антидопинговых агентств и других организаций.

Как передает AP, обвинения предъявлены сотрудникам Главного управления генштаба ВС РФ, ранее известного как ГРУ. Их обвиняют в киберпреступлениях против антидопинговых агентств и их официальных представителей, спортивных федераций и почти 250 спортсменов.

По данным обвинителей, россияне также причастны к хакерским атакам на ядерноэнергетическую компанию Westinghouse, что расположена в Пенсильвании, и Организацию по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В обвинительном акте говорится, что хакерские атаки, как правило, проводились при помощи сервисов удаленного управления. В случае неудачи, хакеры пытались взломать сети на месте. Для этого подготовленные сотрудники ГРУ "путешествовали" со специальным оборудованием, благодаря которому можно было перехватить сигнал Wi-Fi.

Напомним, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ. По их данным, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта.

По данным нидерландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.