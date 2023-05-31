Коалиция F-16. Какие страны могут передать Украине истребители и готовы обучать пилотов — инфографика

31 мая, 16:18
NV Премиум
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Премьер-министр Дании Метте Фредриксен на фоне F-16, 25 мая 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен на фоне F-16, 25 мая 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

19 мая президент США Джо Байден сообщил, что его страна будет поддерживать обучение украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Союзники определяют кто, когда и сколько этих самолетов предоставит. По сути уже сформирована «коалиция истребителей», цель которой — обеспечить Воздушным силам ВСУ контроль над воздушным пространством и возможность поражать оккупационные войска на земле и на море.

Запад выдвинул условие предоставления истребителей Украине: ВСУ не должны использовать их для ударов по территории Российской Федерации.

Рассказываем, что на сегодня известно о готовности партнеров передавать самолеты, помогать с техническим обслуживанием и тренировать летчиков.

Видео дня

География коалиции

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   НАТО Военная помощь Истребители F-16 Международная коалиция Война России против Украины

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