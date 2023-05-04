ЕС разрабатывает новый механизм санкций против стран, помогающих РФ обходить ограничения — Bloomberg 4 мая, 13:41

Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно, чтобы предотвратить уклонение России от ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные с вопросом источники.

Санкции должны сдержать страны от помощи России и ликвидировать торговые каналы, которые Москва может использовать для обхода санкций. Если это не сработает, блок введет целевые ограничения на ключевые товары.



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В Bloomberg отмечают, что импорт в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, резко возрос из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и других.

В Европейском Союзе идет подготовка к введению следующего, 11-го, пакета санкций против России. Его представят уже на следующей неделе. Блок хочет расширить сферу действия нескольких существующих экспортных мер и запретить транзит многих товаров через Россию.