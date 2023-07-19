Евросоюз может создать фонд на 20 миллиардов евро для финансирования ВСУ на четыре года — Politico 19 июля, 06:08 Деньги, в частности, направят на тренировку украинских военных в ЕС (Фото:Генштаб ВСУ)

Европейский союз рассматривает возможность создания специального фонда на 20 миллиардов евро для долгосрочной поддержки ВСУ.

Об этом сообщает Politico.

Фонд, в частности, будет покрывать расходы ЕС на поставки Украине боеприпасов, ракет и танков. Также будут финансировать обучение украинских военных в странах Европы.

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Представители ЕС на условиях анонимности отметили, что такое решение может быть принято для стабильной поддержки ВСУ в течение четырех лет. Это позволит обойти возможность блокирования финансирования некоторыми странами — как, например, Венгрией.

Министры иностранных дел ЕС рассмотрят предложение о создании фонда 21 июля во время встречи в Брюсселе.



4 июля Венгрия заявила, что угрожает дальнейшим блокированием средств Евросоюза на военную помощь Украине, если она не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.