Евросоюз может создать фонд на 20 миллиардов евро для финансирования ВСУ на четыре года — Politico
Деньги, в частности, направят на тренировку украинских военных в ЕС (Фото:Генштаб ВСУ)
Европейский союз рассматривает возможность создания специального фонда на 20 миллиардов евро для долгосрочной поддержки ВСУ.
Об этом сообщает Politico.
Фонд, в частности, будет покрывать расходы ЕС на поставки Украине боеприпасов, ракет и танков. Также будут финансировать обучение украинских военных в странах Европы.
Представители ЕС на условиях анонимности отметили, что такое решение может быть принято для стабильной поддержки ВСУ в течение четырех лет. Это позволит обойти возможность блокирования финансирования некоторыми странами — как, например, Венгрией.
Министры иностранных дел ЕС рассмотрят предложение о создании фонда 21 июля во время встречи в Брюсселе.
4 июля Венгрия заявила, что угрожает дальнейшим блокированием средств Евросоюза на военную помощь Украине, если она не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.