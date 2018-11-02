Европа раскритиковала новые санкции США против Ирана

Франция, Германия, Великобритания и Европейский Союз совместно осудили решение США возобновить санкции против Ирана и пообещали защитить европейские компании, которые занимаются "законным" бизнесом с Тегераном.

Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических и финансовых ведомств.

"Мы глубоко сожалеем о пересмотре санкций со стороны Соединенных Штатов из-за выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что Франция, Германия, Великобритания и ЕС, учитывая действия Вашингтона, будут защищать европейские компании, которые имеют законный бизнес в Иране, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

"Будучи участниками СВПД, мы взяли на себя обязательство работать над, кроме всего прочего, сохранением и поддержанием эффективных каналов финансирования с Ираном и продолжением экспорта нефти и газа из Ирана", - подчеркивается в совместном заявлении.

Напомним, что США объявили о восстановлении с 5 ноября санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

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