02 ноября 2018, пятница

Европа раскритиковала новые санкции США против Ирана

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Страны Европы обещают защитить европейский бизнес в Тегеране

Страны Европы обещают защитить европейский бизнес в Тегеране

Франция, Германия, Великобритания и Европейский Союз совместно осудили решение США возобновить санкции против Ирана и пообещали защитить европейские компании, которые занимаются "законным" бизнесом с Тегераном.

Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических и финансовых ведомств.

"Мы глубоко сожалеем о пересмотре санкций со стороны Соединенных Штатов из-за выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что Франция, Германия, Великобритания и ЕС, учитывая действия Вашингтона, будут защищать европейские компании, которые имеют законный бизнес в Иране, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

"Будучи участниками СВПД, мы взяли на себя обязательство работать над, кроме всего прочего, сохранением и поддержанием эффективных каналов финансирования с Ираном и продолжением экспорта нефти и газа из Ирана", - подчеркивается в совместном заявлении.

Напомним, что США объявили о восстановлении с 5 ноября санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове