02 ноября 2018, пятница

Санкции близко. Трамп переделал постер из Игры престолов для объявления санкций против Ирана

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Дональд Трамп анонсировал санкции против режима Ирана
Фото: Donald J. Trump via Twitter

Дональд Трамп анонсировал санкции против режима Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана адаптированным постером HBO к сериалу Игра престолов.

В своем Twitter он обнародовал свою фотографию с переделанным слоганом из сериала: Sanctions are coming (Санкции близко). В оригинале используется фраза Winter is coming (Зима близко).

Второй и последний пакет санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана вступит в силу 5 ноября.

В Государственном департаменте США заявили, что санкционное давление на Иран направлено на то, чтобы урезать доходы иранского режима, которые он "использует для распространения смертей и разрушений во всем мире".

"Наша конечная цель заключается в том, чтобы заставить Иран навсегда отказаться от преступной деятельности, чтобы Иран вел себя как нормальная страна", - подчеркнул госсекретарь Майк Помпео.

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