В Европе приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине — Зеленский 14 декабря, 01:35 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Украинский лидер отметил, что «есть очень хорошие новости из Франции».

«Там прошли две конференции в поддержку Украины. Первый результат — миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике», — указал Зеленский.

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По его словам, каждый день идет работа, чтобы приобретать для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму.

«Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции, — Чехии, Испании, Швейцарии — о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей», — добавил президент.