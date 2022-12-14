В Европе приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине — Зеленский

14 декабря, 01:35
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что «есть очень хорошие новости из Франции».

«Там прошли две конференции в поддержку Украины. Первый результат — миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике», — указал Зеленский.

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По его словам, каждый день идет работа, чтобы приобретать для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму.

«Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции, — Чехии, Испании, Швейцарии — о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей», — добавил президент.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Помощь Макрофинансовая помощь Военная помощь Гуманитарная помощь Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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