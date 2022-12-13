Сенат Италии поддержал военную помощь Украине до конца 2023 года 13 декабря, 18:31 Италия продолжит военную помощь Украине (Фото:MLbay/pixabay)

Сенат (верхняя палата парламента) Италии во вторник, 13 декабря, поддержал резолюцию о продолжении поставок военной помощи Украине до конца 2023 года.

Как сообщает Rai News, резолюцию поддержали 143 парламентария, 29 выступили против, один воздержался.



Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время выступления в Сенате заявил, что «в итальянском парламенте все без исключения выступают за мир и отвергают войну», передает La Repubblica.



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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине, и подчеркнула, что для помощи украинскому народу также необходима военная помощь. По ее мнению, есть два условия прекращения боевых действий: «капитуляция, но, если на это пойдет Украина, будет не мир, а вторжение» либо «патовая ситуация на поле боя», при которой агрессор будет вынужден уступить.



25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджа Мелони — лидерка первой из политсил, которая набрала около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.