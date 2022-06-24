Нарратив об «усталости Европы от Украины» навязала Россия — Кулеба

24 июня, 00:34
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Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

У Европы нет усталости от Украины. Эти нарративы навязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

«Ну, какая усталость от Украины?! И здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит — поздравляет, Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии представляла заключение по Украине в желто-голубом костюме. Но нет никакой усталости от Украины, забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил до этого, говорю это сейчас и буду говорить: никогда не было никакой усталости от Украины, нет и не будет. Это — российский нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность о том, что от нас кто-то устал», — подчеркнул Кулеба.

Видео дня

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

https://www.youtube.com/embed/Bqeqq8ZLTRg
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Европа Российская агрессия Украина-ЕС Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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