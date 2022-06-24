Нарратив об «усталости Европы от Украины» навязала Россия — Кулеба 24 июня, 00:34 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

У Европы нет усталости от Украины. Эти нарративы навязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет Укринформ.



«Ну, какая усталость от Украины?! И здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит — поздравляет, Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии представляла заключение по Украине в желто-голубом костюме. Но нет никакой усталости от Украины, забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил до этого, говорю это сейчас и буду говорить: никогда не было никакой усталости от Украины, нет и не будет. Это — российский нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность о том, что от нас кто-то устал», — подчеркнул Кулеба.

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