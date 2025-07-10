Подозрение в шпионаже. Еврокомиссия уволила переводчицу, которая записывала слова Зеленского

Женщину поймали во время расшифровки разговоров, которые происходили за закрытыми дверями (Фото: Italian Presidency Press Office/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS)

Европейская комиссия прекратила сотрудничество с переводчицей, которая имеет гражданство Франции и Украины, из-за подозрения в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщают Politico и Le Monde.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 года во время закрытой встречи Евросовета в Брюсселе с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Женщину поймали во время расшифровки разговоров, которые происходили за закрытыми дверями. Согласно внутренним правилам Еврокомиссии, во время обсуждений вопросов обороны и безопасности запрещено вести письменные заметки. Нарушение заметили чешские переводчики, которые уведомили службы безопасности. После проверки женщину принудительно вывели из здания, ее аккредитация отозвана.

По данным СМИ, переводчица работала в структурах НАТО, Еврокомиссии, а также для министерств обороны и иностранных дел Франции более 20 лет. Украинские дипломатические учреждения неоднократно выступали против ее участия во встречах с президентом Украины, ссылаясь на ее связи с представителями страны-агрессора.

Еврокомиссия подтвердила факт нарушения и заявила, что больше не будет привлекать переводчицу к работе.