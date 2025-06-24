«Украинский шпион», которого Венгрия хотела депортировать в Украину, оказался гражданином РФ

Венгерский суд отменил постановление о депортации украинца, которого арестовали по подозрению в шпионаже (Фото: artbejo/pixabay.com)

«Украинский шпион», которого ранее хотели депортировать из Венгрии , обжаловал решение о принудительном возвращении в Украину, ведь оказался гражданином РФ.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Отмечается, что венгерский суд отменил постановление о депортации украинца, которого арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины, хотя судья считал пребывание мужчины с инициалами С. А. в Венгрии риском для национальной безопасности страны.

Адвокат добавил, что судья считает, что С. А. не следовало немедленно отправлять в Украину, а следовало позволить ему добровольно выехать в Россию. По словам адвоката, С. А. не хотел возвращаться в охваченную войной Украину, а скорее хотел выехать в Россию, воспользовавшись своим другим гражданством.

Подозреваемый указывал в документах Украину как страну своего происхождения на случай, если ему придется уехать из Венгрии. Однако оказалось, что мужчина также имел гражданство России, поскольку он происходит из временно оккупированного Крыма.

9 мая в центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова — его обвинили в «шпионаже». В МИД заявили, что «венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии».

13 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил СБУ в «спецоперации» якобы с целью сорвать опрос о вступлении Украины в ЕС.

20 мая венгерские службы нацбезопасности обнаружили еще двух человек, которых подозревают в якобы шпионаже в пользу Украины.